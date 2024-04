ByN piensa en un invitado de lujo para el Centenario de Colo Colo

El gerente deportivo de Colo Colo, José Daniel Morón reconoció este viernes que llamó personalmente a Mirko Jozic, el entrenador más importante en la historia del Cacique, para invitarlo a que venga a Chile en 2025 para los festejos de los 100 años del cuadro popular.

Morón señaló que el técnico campeón de la Copa Libertadores será uno de los invitados de lujo que tendrán los albos para su Centenario, siempre y cuando la salud del estratega croata le permita viajar desde el viejo continente.

"He hablado hace cinco días con Mirko Jozic para invitarlo para que nos acompañe el próximo año en el Centenario. Con toda su sabiduría me comentó que ya tiene 85 años y que no podía asegurar su presencia, pero que sin duda le encantaría. Seguramente va a estar si es que lo puede hacer”, dijo Morón en la ceremonia oficial de los 99 años de ls institución de Macul.

“Estamos pensando en él como uno de los invitados de privilegio para nuestro Centenario”, puntualizó.

El ex portero, además, tuvo palabras para el anuncio de la remodelación del Estadio Monumental que comenzaría a contar de 2025, reconociendo que para llevarla a cabo debe existir una mancomunión entre todos quienes componen la cúpula dirigencial del Cacique.

“Quienes hemos tenido la oportunidad de inaugurar este estadio en el año 1989 creemos que al estadio le hace falta una remodelación. No depende de lo que yo diga, sino que depende de la unión de los estamentos que dirigen al club y que esto permita al Club tener un recinto del más alto nivel”, sostuvo.

“Necesitamos la unión de todas las partes para tener éxitos deportivos, sino que también a nivel institucional”, cerró.