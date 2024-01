Camacho sobre Braian Martínez: Sigue siendo una opción seria y real

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho, afirmó que el atacante de Independiente Braian Martínez sigue como una opción "seria y real" de fichaje para los "albos", a pesar que en las últimas horas surgieron informaciones sobre una arremetida de Everton por sus servicios.

"Colo Colo es un destino muy atractivo para cualquier jugador y probablemente sea una gran vitrina y experiencia jugar por Colo Colo. Sabemos que sigue siendo una opción seria, real. En eso no hay problema", comentó el dirigente tras una reunión de Directorio de Blanco y Negro.

También explicó que en materia de refuerzos, "son conversaciones que se tratan en el Directorio, no está definido que sea solo Braian Martínez, hay que evaluar y conversar de acuerdo a lo que necesita el cuerpo técnico y propone la gerencia deportiva. No podemos decir que el Directorio haya acordado que no haya ningún refuerzo más".

Colo Colo tiene un acuerdo con el jugador trasandino y apunta a ofrecer un contrato de préstamo con opción de compra, aunque la información emanada desde Argentina sobre el interés del Grupo Pachuca puede trastocar sus planes.