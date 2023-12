Camila Sepúlveda desmintió a la ministra Orellana por Jordhy Thompson: No he desistido del caso

Transcurridas algunas horas, Camila Sepúlveda salió al paso de las declaraciones hechas por la ministra de la Mujer Antonia Orellana, quien indicó un freno en el juicio contra Jordhy Thompson por pedido de la propia afectada.

"Quería aclarar que lo que dijo la Ministra de la mujer es falso. Yo no he desistido de nada, la causa sigue en pie", señaló Sepúlveda escuetamente a Deportes 13.

La denunciante relató al referido medio que nunca se comunicó con la autoridad, por lo que "no sé de dónde sacó eso. No he desistido del caso y no lo haré".

Cabe recordar que en la mañana de este domingo, la ministra aseguró en un programa televisivo: "Camila ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que además se siente defraudada".

Lo concreto es que el proceso judicial está en curso y la defensa de Thompson busca una reducción de la fianza fijada en 100 millones de pesos para permitir su salida del país por seis meses. La intención del hombre cuyo pase pertenece a Colo Colo es emigrar el fútbol de Rusia.