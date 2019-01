Cantero: Ojalá Gaete pueda arreglar su situación, pero si vuelve a Cobresal será bien recibido

El delantero paraguayo se refirió a la incertidumbre sobre el futuro de su ex compañero.

El delantero y capitán de Cobresal, Ever Cantero, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa de la situación que atraviesa Juan Carlos Gaete quien tiene un futuro incierto en Colo Colo, pese a que acaba de firmar por cuatro años con el club.

"Ha trabajado siempre bastante bien, nunca bajó los brazos, siempre trató de aportar y era un sueño para él y su familia que llegará a Colo Colo, pero al parecer está desaprovechando esa oportunidad, pero ojalá pueda arreglar su situación y pueda seguir ahí", apuntó el paraguayo.

"Si no puede continuar en Colo Colo, espero logre seguir su carrera para que apunte a llegar a la selección, porque puede llegar ahí por sus características", complementó sobre el futbolista.

Asimismo, agregó que "en este momento no ha sonado su nombre en El Salvador, pero si vuelve siempre será bien recibido, sabemos su calidad como jugador y hay que aprovecharlo si quiere estar con nosotros porque será un gran aporte".

En cuanto a su situación en el Cacique, club con el que no ha participado de la pretemporada por aparentes problemas personales, indicó que "es una lástima lo que le pasó en Colo Colo porque ere para su futuro, ahora deberá comenzar desde un equipo chico para comenzar a remar para volver a llegar a lo más alto".

"A Gaete lo tuvimos un año acá y no sé lo que habrá pasado para que él tuviera tantos problemas en Colo Colo. Es un chico muy tranquilo, una buena persona y con mucha personalidad para encarar este salto", añadió.

Sobre las condiciones del atacante de 22 años, apuntó que "era uno de los jóvenes con más personalidad. Se les paraba a todos, decía las cosas siempre de frente y no le temía a nadie. No creo que lo haya asustado llegar a Colo Colo, creo que debió pasar algo que no le gustó".