Carlos Caszely: "La única solución para que nadie baje es parar el campeonato por la pandemia"

El ex futbolista chileno, Carlos Caszely, habló sobre el difícil momento que vive Colo Colo en la parte baja de la tabla de posiciones, apuntando que la única manera en que los albos podrían evitar el descenso es que "se parara el campeonato por la pandemia".

"Por como juega Colo Colo, el equipo está con un pie en la B. La única solución es parar el campeonato por la pandemia y que no baje nadie", declaró el histórico goleador del "cacique" en diálogo con DirecTV.

En la misma línea, apuntó que: "Hay muchas cosas tras la debacle de Colo Colo. Comenzó a dos años con la llegada de Mario Salas y su lucha con los referentes. No es solo que hoy los jugadores jueguen mal, les hagan un gol y agachen la cabeza. El camarín está muy dividido".

"No sé por dónde se puede salir adelante. Son tantas las cosas en contra. Los jugadores tienen problemas físicos, jugadores no saben hacer coberturas, equivocaciones de cadetes. No se ve por dónde", agregó.

Finalmente, Caszely mencionó que: "Yo les diría a los jugadores que exigen renovar por un año, que bueno, pero si desciende Colo Colo, juegan gratis todo el próximo año. Seguro están pensando en irse, volver a su país, pero el que sufre es el hincha".

"Yo creo que con la soberbia que hay en los jugadores, no querrían que tipos como Marcelo Barticciotto o Caszely fuéramos a ayudar. No sacamos nada con dar una charla", concluyó.