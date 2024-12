Carlos Palacios comienza a decir adiós y dejó un mensaje para los hinchas de Colo Colo

Carlos Palacios tuvo un año espectacular en Colo Colo. El volante nacional fue gran protagonista de un equipo que logró el título del Campeonato Nacional 2024, la Supercopa, y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, dejando una gran imagen a nivel continental.

La Joya fue el máximo goleador y asistidor del equipo en este 2024 y en conversación con el canal de Youtube del club repasó sus mejores momentos del año.

Su momento más difícil de la temporada

Carlos Palacios en la entrevista reconoció que la muerte de su sobrino sufrida en octubre pasado fue uno de los momentos más duros del año, pero que pudo jugar aquel partido de Palestino siempre pensando en darle una alegría al pequeño que desde momento se convirtió en un angelito en el cielo.

“Fue un momento complicado como familia. Había dormido poco, creo que nada. Una hora. Cuando fuimos a almorzar, pensé en decirle al profe que no podía jugar, que no me sentía preparado, que la mente no me estaba funcionando, el corazón no estaba funcionando. No había mucho ánimo, muchas ganas”, reconoció.

“Le pregunté a mi hermana también si ella quería (que jugara) y ella me dijo que sí, que ella sentía que al niño le hubiese gustado. En ese momento tomé la decisión. Saqué todo lo colocolino que soy y el amor por él. Que iba a ser un lindo día para él. Siento que todo lo que sucedió ese día fue por y para él, me siento con esa felicidad que le pude dar una alegría a él, que me estaba mirando desde el cielo”, puntualizó.

La alegría de avanzar en Copa Libertadores

Palacios, además, indicó que el partido más complicado para jugar en Copa Libertadores fue ante Cerro Porteño en Asunción, por toda la carga que tenía el Cacique se poder sortear la fase grupal y avanzar a octavos de final de Libertadores.

“En su momento no lo creía. Termina el partido y todos celebraban, como todos saltaban para todos lados, los hinchas que estaban ahí era una alegría enorme. Lo primero que hice fue agarrar el teléfono y llamar a mi familia que antes de salir de Chile había dicho que iba a volver con la clasificación y por suerte se nos pudo dar. Creo que fue maravilloso, una sensación única, felicidad y satisfacción de poder lograr eso“, cerró.

A la hora de la despedida, el mediocampista creativo también tuvo palabras para la obtención de la estrella 34 del Cacique, algo que Palacios tenía siempre como meta en el cuadro popular.

“Vestir esta camiseta significa mucho y ganar un título de esa manera, por como fue el camino, es una alegría y sensación única, que no tiene palabras para expresarse. Siempre me mantuve firme, siempre dije que quería ser campeón, que quería lograr cosas, que tenía que jugar, hacer goles, ser importante y ayudar a mis compañeros. Todas las emociones se juntaron en su momento y pegaron super fuertes”, reconoció.

“Fue un sueño cumplido, pude ganar los tres títulos que hay acá. No van a ser cualquier título por todo lo que ha pasado y ese sentimiento te llena mucho más. Ganar títulos con esta camiseta, ver que la gente te valora por lo que se hizo en el año, pasó a ser más de un sueño y me toca disfrutarlo y estar feliz por todo lo que logré este año en el Club”, puntualizó.

Su mensaje de despedida del Cacique

Para cerrar la nota, y ya como prácticamente un mensaje de despedida del Club ante su inminente fichaje en Boca Juniors, Carlos Palacios, dejó un mensaje para el pueblo colocolino.

“Que sigan confiando en Colo Colo, que es el equipo más grande, más popular e importante del país. No hay palabras para describir lo que es ser colocolino, que sigan apoyando siempre al equipo y que el 2025 venga con muchas más alegrías y satisfacciones para todos”, cerró.

Revisa la entrevista acá