Carlos Palacios: "Cuando decidí quedarme en Colo Colo, todavía me llamaban de Boca"

Colo Colo se tomó descanso una vez terminada la primera rueda del Campeonato y sus jugadores aprovecharon de viajar, como Arturo Vidal que se fue a Estados Unidos y otros, como Carlos Palacios, aprovecharon su tiempo en otras actividades, como transmitir por internet.

Y a través de un live de Instagram, la 'Joya' dio detalles de su frustrado paso a Boca Juniors en el último mercado de fichajes, a comienzos de 2024, pero dejó un recado que podría deducir en la vigencia de esa opción.

"No sabe que cuando no me fui (y decidí quedarme en Colo Colo), todavía me llamaban", fue la frase que lanzó la 'Joya', consultado por el interés del cuadro argentino por contar con sus servicios.

Carlos Palacios aclaró que era serio y no "taimado"

Antes de referirse a Boca Juniors, la interacción incluyó aclararle a los fanáticos la razón de su seriedad mostrada en la cancha, lo que llama la atención de algunos forofos.

"Yo soy serio y la gente cree que ando enojado o taimado. Pasa que a la gente le gusta que uno ande feliz todo el día", mencionó sobre el tema.