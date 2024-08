Carlos Palacios desahogó su gran molestia en medio de su continuidad en Colo Colo

Carlos Palacios, una de las figuras de Colo Colo, desahogó su gran molestia luego de días turbulentos en que su nombre volvió a sonar en Boca Juniors.

El Cacique rechazó una suculenta oferta de Boca por la Joya y hubo versiones que indicaron que esto generó enojo en el jugador, lo que se acrecentó cuando Palacios borró fotografías de su Instagram con la camiseta de los Albos.

La molestia de Carlos Palacios en medio de su continuidad en Colo Colo

No obstante, el formado en Unión Española salió a desmentir esto categóricamente, con una tajante respuesta en sus redes sociales.

"Siempre he borrado fotos, siempre he archivado fotos y videos. Ahora tanta importancia que le dan, ¿por qué no le daban la importancia antes?", señaló en primera instancia.

Después lanzó su artillería: "Déjense de mentirle a la gente y de inventar tantas estupideces, hablen de que estamos haciendo las cosas bien, por algo estamos en 4tos (en la Copas Libertadores)".

"Si van a hablar algo, háblenlo con verdades, no con 'especulaciones o mentiras'", sentenció el futbolista.

Con esto descartó molestia por no salir del club, pero sí la manifestó por las voces que indican que esta "amurrado" por el hecho.