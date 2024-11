Carlos Palacios: "Me voy a ir como campeón"

Carlos Palacios dejó algunas sabrosas declaraciones tras la victoria de Colo Colo por 3-0 ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

Los Albos quedaron a una victoria de ser campeones y Palacios se mostró con confianza de cara a la última fecha con Copiapó.

Carlos Palacios quiere irse como campeón con Colo Colo

La Joya habló en zona mixta en el Monumental y fue preguntado si fue su último partido en esa cancha: "No sé, puede ser, quizás. También por eso quería jugar, no tengo muchos detalles más para dar, pero también eso me motivó a jugar, con la gente, siempre me ha dado un apoyo, entonces por eso decidí arriesgar".

"Puede ser que haya sido el último, así que traté de disfrutarlo como debía".

Después, fue consultado si lo ideal era irse levantando una copa y respondió sin titubear: "Me voy a ir como campeón".

¿Cuándo y dónde ver el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo buscará el título de campeón en el Campeonato Nacional en su visita a Deportes Copiapó, elenco que ya está descendido a la Primera B. El Cacique visitará al León de Atacama el domingo 10 de noviembre a las 16:00 horas, hasta ahora, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

Para ver ese compromiso deberás sintonizar la señal de TNT Sports Premium o por streaming el mismo TNT Sports en Max.

