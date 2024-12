Carlos Palacios se despidió de Colo Colo y prometió que volverá porque quedaron “muchos títulos pendientes”

La partida de Carlos Palacios a Boca Juniors se concretó finalmente, y en el momento de su adiós, el mediapunta que Alcanzó tres títulos con el Cacique, al ganar el Campeonato Nacional, una Copa Chile y una Supercopa, prometió un regreso a la tienda Alba.

El futbolista formado en Unión Española reconoció que jugar en el Monumental fue un sueño cumplido como fanático del club: “sentí que estaba cumpliendo lo que siempre quise cuando comencé a ser futbolista, siempre quise jugar por Colo Colo, siempre venía al estadio, en Brasil veía también los partidos, siempre fue un anhelo, una obsesión llegar a Colo Colo”.

Palacios reconoce que apenas tuvo la oportunidad de recalar en Macul no lo pensó en demasía: “cuando se dio la opción de venir nunca lo dudé, siempre se lo pedí a mi representante, le dije que siempre quería jugar en Colo Colo y cuando se dio tuve una felicidad y una alegría enorme, también dije que no quería venir en vano, que quería venir a lograr cosas y siento que lo logré”.

La promesa de retorno de Carlos Palacios

El ahora exjugador de Colo Colo reconoció que el sueño cumplido lo vivió a pleno y que se emocionaba tan sólo de vestir la casaquilla Alba, e incluso lo disfrutaba escuchando la barra: “a veces me quedaba pegado mirando la Garra Blanca en pleno partido. Y como hacen previas antes, me podía en el rincón para escuchar como cantaban, trataba de vivirlo de diferente manera. Son sensaciones y momentos que no tienen explicación, no se van a volver a vivir, porque cuando es desde el principio es diferente, me quedo con los títulos, con los partidos que íbamos a jugar y siempre estaban ahí. El hincha colocolino siempre responde. Creo que jugar en Colo Colo no tiene precio ni explicación”.

Por lo mismo, Palacios desea regresar, y desde ya hizo una especial promesa: “quedaron cosas pendientes, muchos títulos pendientes. Va a ser un hasta pronto”.

Amigos y el ídolo de Palacios

El próximo jugador de Boca Juniors fue consultado que al ser hincha de Colo Colo quién era su ídolo. “Paredes, me lo encontraba y nunca se lo he dicho, pero ahora va a saber. Creo que Esteban es un ídolo, una leyenda acá. A mí me tocó verlo jugar a medida que iba creciendo, y la verdad lo que hizo en Colo Colo fue una locura, y me quedo con él porque me tocó verlo. Obviamente, para otras personas hay ídolos de antes, pero yo me quedo y me guío por lo que vi, lo que me tocó vivir y por las alegrías que me dio como hincha. Siempre veía a Esteban, decía que era un crack”.

Su admiración por Esteban Paredes tuvo especial incidencia en la elección del número siete en su casaquilla: “cuando pasa el tema de la camiseta, me quería sentir importante, la había usado Esteban, era un número que nadie quería ocupar y sabía que iba a conllevar mucho en lo que pudiera hacer en el club. Y por todos esos factores me decidí llevarla”.

Un tema que comentó Carlos Palacios en su despedida dice relación con los grandes amigos que forjó en el Cacique: “con el Peluca (Maximiliano Falcón), cuando lo conocí nos empezamos a llevar bien desde el principio. Vi que él es como parecido a mí. Anda un poco alejado. En las concentraciones le gusta pasar más en la pieza, no es tanto de hablar y conversar, como que esa amistad nació desde el principio. Y cuando llegó Luquitas (Cepeda) también, es muy parecido a nosotros. Se acopló y empezó a crecer esa amistad. Son dos amigos que van a estar para toda la vida, y me siento feliz de haber compartido con ellos todos los momentos que hemos vivido”, cerró el jugador que ahora espera repetir en Boca Juniors los títulos y ganarse el cariño de la exigente hinchada Xeneize.