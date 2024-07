Carlos Palacios se refirió al intenso COQUETEO de Román Riquelme para llevarlo a Boca Juniors: “No sé qué me ve”

Colo Colo avanzó a la final de la Zona Centro Sur de Copa Chile luego de derrotar por la cuenta mínima a Santa Cruz en el Estadio Monumental.

El único gol del partido fue obra de Carlos Palacios, quien tras el encuentro habló con la transmisión oficial de TNT Sports.

En la entrevista al paso, Palacios se refirió al triunfo Albo y a su especial relación con Juan Román Riquelme, quien ha querido llevarlo a Boca Juniors en más de una oportunidad

La especial relación de Palacios y Riquelme

Palacios fue consultado sobre la oferta de Boca Juniors por su pase y la respuesta sorprendió: “Conversé con Román, como siempre, desde enero que tengo una relación muy bonita con él, me ha tratado muy bien. No sé qué me ve, por ahí dicen que ‘no saben qué me ve’, así que pregúntenle (a él) que es lo que me ve”.

Medio en serio, medio en broma, Carlos Palacios hizo eco de las fuertes críticas que ha recibido por su temporada 2024 en Colo Colo. Es por esa razón que presume de su amistad con Juan Román Riquelme.

“Yo estoy feliz de que el último '10' me llame, que converse conmigo, que me ayude. Yo soy muy jóven aún y me ha ayudado muchísimo, me ha aconsejado, hemos hablado siempre de fútbol. Pero en internet dicen que ‘no saben que me ve’, así que vayan a preguntarle a él”, indicó Palacios.

Consultado sobre una posible salida en el presente mercado de pases, Carlos Palacios fue claro: “Disfruto de jugar en Colo Colo, vivo un sueño todos los días, estoy feliz de jugar aquí”.

🤟🏁🗣️ La voz del jugador del partido



Carlos Palacios habló post triunfo de Colo Colo en este #MatchdaySábado, en la cual tuvo palabras de elogios para sus compañeros y el interés de Juan Román Riquelme de quererlo en Boca Juniors. pic.twitter.com/8u4NCojWJ2 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 13, 2024

Próximo Rival de Colo Colo en Copa Chile

Con el triunfo de 1-0 sobre Sant Cruz, Colo Colo ganó la llave por 2-1 y se clasificó a la final de la Zona Centro Sur.

En esta instancia enfrentará a Magallanes, quien más temprano goleó 5 a 0 a Unión Española y ganó la serie ante los hispanos por 8 a 0.