Claudio Borghi: Colo Colo contactó a Sergio Batista

En Colo Colo siguen buscando entrenador y apareció una nueva opción para asumir la banca del Cacique, se trata del ex adiestrador de la selección argentina Sergio Batista. Así lo dijo en el programa Todos Somos Técnicos del CDF Claudio Borghi, amigo personal del "Checho".

"Tengo entendido que lo contactaron y que quieren ver algunas condiciones, si le interesaría el cargo. El día sábado me enteré de esta situación", señaló Borghi.

"Hoy no le di tanta importancia, porque un medio aseguraba que habían contratado (Gustavo) Alfaro. Después de esto me animo a decir que Batista fue contactado por alguien para ver la posibilidad de venir a Colo Colo", agregó el ex entrenador del Cacique.

Sobre, Batista, Borghi que fue compañero suyo en Argentinos Juniors y luego en la selección argentina, manifestó que es "un técnico con experiencia en equipos, en selección nacional, es campeón olímpico, fue un gran jugador".