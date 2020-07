Claudio Borghi: Harold tomó un protagonismo que debiese tener Espina en Colo Colo

El ex director técnico de Colo Colo y la selección chilena Claudio Borghi se refirió a la situación actual del club albo, asegurando que el vicepresidente de Blanco y Negro Harold Mayne-Nicholls se robó el protagonismo que debiese tener el director deportivo Marcelo Espina.

"A veces da la impresión de que se contrapone el cargo de Harold con el de Espina. Si hablamos de un director deportivo, he trabajado con ellos, no tiene que ver con una figura televisiva, del periodismo, sino con la estructura del plantel, con la búsqueda de entrenadores, con la salida de nuevos jugadores, con la salida de aquellos jugadores que no deberían seguir", dijo Borghi a La Tercera.

"En algún momento parece que se topan con Harold en esa toma de decisiones. Creo que hoy Harold tomó el protagonismo que debiese tener, a mi criterio, Espina", agregó el hoy comentarista.

Borghi también habló del conflicto entre jugadores y dirigentes en las negociaciones para rebajar los sueldos, lo que terminó con el club acogiéndose a la Ley de Protección del Empleo. "Ni Paredes ni Colo Colo tienen la culpa que la gente no tenga para comer. Es un problema más de gobierno que de un equipo de fútbol. Pero sí, ofende. No es que esté mal ganada la plata, si la pagan es porque uno la genera, pero se manejó mal", expresó.

En esa línea, el "Bichi" opinó que "la pandemia y todo esto ha traído situaciones un poco complejas y vergonzosas en algunos casos. Todo lo que se ha dicho genera problemas con la gente que rodea al club. Cuando se habla de montos importantes y de baja de sueldos, cuando el 60 por ciento de la gente lo está pasando mal, genera problemas".

"No sé a qué se debe, si es un manejo general del club o si las personas que están a cargo se equivocan de manera individual... El club está pasando por momentos complejos. Sus ídolos van a sentir el remezón una vez que esto pase, porque la gente se acuerda en momentos críticos", cerró.