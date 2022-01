Claudio Borghi y su época dorada en Colo Colo: "Nuestra vuelta no era para ser campeones, era para no quebrar"

Claudio Borghi, ex técnico de Colo Colo y La Roja, repasó su experiencia al mando del "Cacique" en la época dorada que vivió el equipo en 2006, cuando llegó a ser el mejor del mundo según la IFFHS en un plantel que contó con figuras como Humberto Suazo, Jorge Valdivia, Matías Fernández, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, y señaló que le objetivo inicial en su llegada al club no era salir campeones, sino evitar otra quiebra en el equipo.

"Nosotros somos el único cuerpo técnico que pasaba de una universidad a un primer equipo. Nuestra vuelta no era para ser campeones, era para no quebrar. Había más gerentes que jugadores, nos buscaron porque conocíamos a los jugadores y los podíamos proyectar, el club vendió mucho y dejó muchos récords", señaló en el serie documental Memorabiblia, de TNT Sports.

De hecho, Borghi recordó que estuvo a punto de ser desvinculado del club en sus primeros meses, por malos resultados.

"Antes del partido con Palestino se comentaba por los problemas en el mediocampo que quizás yo no era la persona para dirigir al equipo, por mi inexperiencia. Estábamos tembeleque y ese era el partido bisagra, donde te quedas o te vas. Ese triunfo nos dio confianza con jugadores, hinchada y dirigentes, pero estuvimos a punto de salir", contó Borghi.

Además, detalló como emergió la figura de Vidal en el plantel y sus razones para hacerlo jugar como defensa.

"Cuando vendimos todos los centrales hice una charla a propósito para que los jugadores me ayudaran y se fijaran en Vidal (...) Yo les digo, saben, necesitamos traer un central porque no hay nadie. Y uno de ellos me dice, pero si está Vidal. Yo quería que me dijeran eso. Les digo ok, pero si lo pongo ahí no lo hueveen, respétenlo. Lamentablemente, el tiempo no me dejó ver si tenía razón. Viéndolo jugar yo decía 'este va ser el mejor líbero del mundo', podía rendir ahí". argumentó.

Finalmente, Borghi sostuvo que el rótulo de jugador "polifuncional" afectará la evaluación de la carrera de Vidal cuando decida poner punto final a su historia como jugador.

"Otros técnicos lo fueron poniendo en otras posiciones, cosa que me enoja porque cuando se retire no se va saber dónde ubicarlo en la historia; como polifuncional...yo creo que eso le va jugar en contra. Va a ser de los mejores jugadores, pero no vamos a saber la especialidad", explicó.

Las declaraciones de Borghi y sus experiencias en Colo Colo serán emitidas este miércoles a las 21:00 horas (00:00 GMT) en una nueva edición de Memorabiblia en TNT Sports. También estará disponible en la plataforma Estadio TNT Sports.