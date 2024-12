Claudio Bravo toma distancias ante la chance de reforzar a Colo Colo: "Pensé que extrañaría más el fútbol"

El foco en Colo Colo durante la última semana ha estado volcado a encontrar un nuevo arquero ante la ya segura salida de Brayan Cortés hacia el exterior, motivo por el que ha habido una danza de posibles nombres que lleguen a defender la valla del Cacique en 2025.

Desde el nombre de Claudio Bravo, pasando por Matías Dituro, Keylor Navas, Gabriel Arias y más recientemente Sergio Romero, son los que han rondado en Colo Colo para llenar el vacío que deje Cortés, algunos con más cercanía que otros para entrar a negociar.

Y, luego de que se descartara la opción de Dituro, la opción de Bravo arremetía con fuerza para salir del retiro y regresar al club que lo hizo saltar hacia el fútbol europeo hace más de 10 años. Incluso, el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se había manifestado esperanzado de poder tentar al bicampeón de América con la selección chilena.

Claudio Bravo toma distancia de Colo Colo

En las últimas horas incluso se había conocido de que en Macul ya pensaban en acercarle una propuesta económica a Claudio Bravo para abrir la negociación, algo que se derrumbó durante esta misma tarde.

Y es que el propio Claudio Bravo habló con los medios este martes sobre la chance de descolgar los guantes y arribar al equipo Popular. "No hemos tenido ninguna llamada formal o una reunión para negociar algo. Es muy difícil volver a jugar porque yo tomé una decisión hace un tiempo atrás", expresó en medio de una actividad.

"Pensé que iba a extrañar más el fútbol y no ha sido así. No me ha hecho falta, estoy disfrutando de otras cosas. Siento totalmente honesto no he tenido ningún acercamiento formal con Colo Colo. Agradezco al máximo la ilusión del hincha de Colo Colo, pero no ha existido nada para volver a jugar", remarcó.