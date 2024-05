Club de jugador que interesa a Colo Colo asegura que no han conversado en lo absoluto

Colo Colo está a la espera de saber qué le depara el futuro futbolístico en el ámbito internacional para el segundo semestre. El próximo miércoles 29 juega con Cerro Porteño y allí se verá si avanza a octavos de final de la Copa Libertadores, va a la Sudamericana, o, en el caso que quede fuera de todo, su único objetivo pase a ser el torneo local, pero independiente del escenario de todas formas habrá fichajes para el “Cacique”.

De momento se ha sabido que el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, pretende un centrodelantero, un lateral derecho, y ya como tercera opción un puntero izquierdo, aunque en la dirigencia de Blanco y Negro, que lidera Aníbal Mosa, desean incorporar a la figura de Coquimbo Unido Luciano Cabral.

Para el puesto de lateral, uno de los candidatos, que gusta a Almirón, es Nicolás Tripichio, capitán de Defensa y Justicia, pero desde el equipo trasandino, su presidente, José Lemme, en conversación con Deportes en Agricultura, aseguró que hasta ahora no hay contacto alguno: “Son más rumores que otra cosa. Es el capitán del equipo, un jugador titular. Somos de negociar y dar posibilidades a los jugadores, pero no tenemos por ningún lado que haya alguna intención”. Aunque Lemme no dijo que la postura de ellos es siempre llana a conversar porque en caso de haber un contacto y “si la llega a haber, lo evaluaremos”.

Por ahora, Colo Colo se prepara para el partido de este sábado frente a Iquique en el Tierra de Campeones, encuentro que se disputará el sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT).