"Coca" Mendoza: A Opazo le ha costado explotar y quizás partir sería una buena oportunidad

La oportunidad de que el zaguero de Colo Colo Oscar Opazo deje Macul para emigrar al popular elenco griego Panathinaikos fue analizada por uno que ocupó esa misma posición en el elenco albo, Gabriel Mendoza.

Y si bien, el campeón de la Copa Libertadores siente que a Opazo le faltó explotar en el elenco albo, la opción de llevar su carrera a Europa es bien vista por el "Coca".

"A Opazo le costó un poco al principio, después estuvo espectacular, luego vinieron los problemas de camarín y el equipo no funcionó, y él no ha podido explotar, pero tiene todas las condiciones. Yo lo vi en Wanderers por la derecha y por la izquierda, y siempre dije que era importante que llegara a Colo Colo, pero no ha explotado como todos queríamos y quizás esta posibilidad de poder emigrar que se está dando la tiene que aprovechar", comentó Mendoza en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Creo que es una oportunidad que se le está dando porque el beneficio exclusivo es para el jugador, por la crisis que se está vendo a nivel mundial y por la alternativa de asegurar su futuro. Eso es lo primero, velar por lo que él pueda proyectarse, y sería una baja, pero en Colo Colo hay jugadores en divisiones inferiores que pueden cubrir esa plaza", añadió.

El bono de Mosa

Mendoza también tuvo palabras para el bono que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, está gestionando para ocho referentes del plantel, y aseguró que no siempre el dinero se liman asperezas.

"Aníbal Mosa y Blanco y Negro quieren zanjar, aunque con plata no se zanjan todas las cosas. Pero bienvenido sea, quizás hay jugadores que lo están pasando mal y esto puede ser de gran ayuda. Lo importante es que el equipo vuelva a ser el más grande de Chile y para eso tenemos que zanjar los inconvenientes no con plata, sino poniendo cada uno de lo suyo", expresó.