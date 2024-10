Colo Colo analiza la posibilidad de apelar a la expulsión de Erick Wiemberg

No todo fue felicidad completa tras el triunfo de Colo Colo sobre Palestino por 3-2 ya que el Cacique terminó con 10 hombres tras la expulsión del lateral Erick Wiemberg, quien vio la tarjeta roja en los minutos finales del partido tras un fuerte choque con Juan Fernando Garro.

El árbitro Mathías Riquelme decidió expulsar al lateral del Cacique, en un cobro que llenó de dudas a los colocolinos, ya que ambos jugadores fueron al balón, pero no hay golpe voluntario del zurdo valdiviano. En las imágenes se ve como en la disputa por la redonda Wiemberg golpea con su hombro en la cara del futbolista árabe, sin intención.

Desde Colo Colo anuncian que analizan defender a Wiemberg en el Tribunal de Disciplina

Maximiliano Velásquez, entrenador interino que reemplazó a Jorge Almirón mientras éste cumplía con su castigo en la banca de Colo Colo, reconoció que el jugador de Colo Colo dijo que lo que sucedió fue una acción de juego, sin intención de generar daño al jugador de Palestino.

“Erick me dijo que hubo un choque con el hombro, un golpe nada más, pero que no fue en búsqueda de hacer daño. Fue raro lo del árbitro, no había cobrado foul, tampoco fue a ver al monitor VAR”, comentó en conferencia de prensa.

Dado todo lo que está en juego en el tramo final del Campeonato Nacional en Colo Colo no descartan apelar a su expulsión para que pueda estar presente en los próximos duelos del Cacique. “Por lo que dijo Erick fue un choque casual, de ahí en más veremos si apelamos con las imágenes”, cerró el tema.

El árbitro Mathías Riquelme ya tiene antecedentes de corregir expulsiones

El juez del partido, Mathías Riquelme, ya tiene antecedentes previos de haber expulsado jugadores y luego mostrarse arrepentido en su informe por su decisión, situación que terminó finalmente eliminando el castigo que pesaba sobre el jugador.

En el partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido por las semifinales de la Copa Chile el juez expulsó a Franco Calderón y, posteriormente, reconoció en su informe que cometió un error al expulsar al defensor azul. Dijo que la acción merecía solo una tarjeta amarilla, no la roja.

Tras la revisión, el Tribunal de Disciplina decidió no suspender a Calderón, dejándolo habilitado para poder estar presente en dicho compromiso.

Hay que ver si en esta ocasión el árbitro Mathías Riquelme revisa su decisión para ver finalmente qué sucederá con Erick Wiemberg de cara a los próximos partidos del conjunto popular.