Colo Colo confirmó la ausencia de Javier Correa para el partido ante Magallanes

Colo Colo jugará este martes ante Magallanes un duelo de vital importancia ya que deben revertir el 3-0 sufrido en la ida de la final de la Zona Centro Sur de Copa Chile y afrontarán este compromiso sin su principal carta de gol.

A la baja de Lucas Soto, quien sufrió en las últimas horas una lesión en su cadera, el cuadro colocolino debe lamentar además la ausencia de uno de sus principales goleadores, quien no logró recuperarse de problemas físicos que viene arrastrando desde hace un par de semanas y que lo dejan al margen de este choque ante Magallanes.

Javier Correa quedó fuera de la citación de Colo Colo

Otra de las bajas importantes del equipo de Macul para este importante partido, será la de Javier Correa, quien quedó fuera de la citación para el choque ante Magallanes.

El delantero sufrió una molestia muscular en el partido frente a Palestino, dónde marcó uno de los goles en el triunfo por 3-2 sobre el cuadro de La Cisterna, y debió ser reemplazado en el entretiempo de dicho compromiso.

El ex jugador de Estudiantes de La Plata no logró recuperarse del todo y el cuerpo técnico del Cacique decidió mantenerlo fuera de las canchas como manera de reservarlo y no arriesgarlo pensando en el partido del domingo con Deportes Iquique.

Junto a los amigos de @CoolbetChile damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para la revancha de la final regional de la zona centro-sur de Copa Chile 🏆🇨🇱 donde recibiremos a Magallanes en el estadio Monumental ⚪⚫#VamosColoColo . #vamosportodo pic.twitter.com/GHMmaLQohy — Colo-Colo (@ColoColo) October 29, 2024

¿Dónde ver Colo Colo vs Magallanes?

El encuentro entre Colo Colo vs Magallanes está programado para este martes 29 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Monumental.

El partido será transmitido por TNT Sports Premium y Max. Además, todos los detalles los podrás seguir en Al Aire Libre.