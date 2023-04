Colo Colo cosechó un complicado triunfo sobre Palestino y acortó distancia en la tabla

En un Estadio Monumental sin público por sanción, Colo Colo se impuso por 2-1 a Palestino y sumó tres puntos importantes que no significaron un gran salto en posiciones, pero sí un acercamiento en puntaje con los líderes del Campeonato Nacional.

El encuentro tuvo un parejo inicio, con ambos elencos peleando el balón en la mitad. Las acciones se desequilibraron al minuto seis, con un mordido remate de Carlos Palacios que fue suficiente para batir a Gonzalo Collao y abrir la cuenta.

Para lamento del "Tino tino", Fernando Meza sufrió una lesión muscular al momento de hacer un cruce y tuvo que ser reemplazado a los 10'. En su lugar entró Antonio Ceza, que a la postre también tuvo que salir (90+1').

Desde ahí, la dinámica se mantuvo. El "Cacique" buscó con pelotazos largos que no encontraban destino, mientras los tetracolores con jugadas asociadas que no llegaban a un último pase. El juego no despegó en demasía, aunque un desborde de Maximiliano Salas asustó al local, pero encontró las manos de Fernando de Paul, quien fue sopresivamente titular en lugar de Brayan Cortés.

Para la segunda etapa los "árabes" tomaron la batuta que en el arranque tuvo el "cacique", aunque con la diferencia que si pusieron en aprietos al rival. Los de La Cisterna metieron a Colo Colo en su terreno y lanzaron diversos centros con pelotas peligrosas.

La escuadra comandada por Gustavo Quinteros no lograba salir y se salvó reiteradas veces gracias a "Tuto" de Paul y Daniel Gutiérrez. De todas maneras los de Pablo Sánchez llegaron a la igualdad a los 68' con un disparo rasante de Ariel Martínez.

El equipo blanquinegro retomó la ventaja gracias a un penal del arquero Collao sobre Damián Pizarro, cobro que Palacios cambió por gol a los 75', justo antes de ser reemplazado por Alexaner Oroz, cambio que tendría consecuencias.

Palestino batalló sin penetrar la muralla colocolina impuesta para defender el resultado y apostar al contrataque. Oroz ganó con potencia ante Cristián Suárez y definió con seguridad (88') ante un batido Collao que tropezó en el achique.

De esta manera, Colo Colo trepó solo un puesto, hasta el sexto lugar, pero llegó a 18 puntos y quedó a solo cuatro del puntero Huachipato. Palestino, en tanto, quedó al margen de puestos de Copa Sudamericana con 15 puntos, relagado por O'Higgins y Unión La Calera gracias a la diferencia de gol.