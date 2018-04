19:49 | Héctor Tapia: Si no tuviera confianza en este club, sería difícil que estuviera acá. Sé lo que los jugadores pueden dar #ColoColo #MeGustaCooperativa

19:46 | Tapia: Aprendí el duro trabajo que realiza la prensa, porque se sacan la cresta. Eso no lo saben los jugadores y los técnicos #ColoColo #MeGustaCooperativa

19:44 | Tapia: Para continuar en Colo Colo depende de la voluntad de ambas partes. Para mí no es relevante la extensión del contrato

19:39 | Tapia: Para mí no es tema la extensión del contrato, nací acá y sé cómo funcionan las cosas #ColoColo #MeGustaCooperativa