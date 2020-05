Colo Colo motivará a la sub 17 con charlas con Justo Villar y Lucas Barrios

Luis Mena anunció que los ex jugadores tendrán videoconferencias con los jóvenes jugadores.

El técnico de la sub 17 de Colo Colo, Luis Mena, contó de los trabajos que están realizando vía teleconferencia con los jóvenes jugadores de la cantera y uno de los puntos incluye una charla con ex jugadores del cuadro popular, entre los que se cuentan el ex arquero Justo Villar y el delantero Lucas Barrios.

"Esta semana comenzamos con charlas con ex jugadores. Muchas veces lo hacía de manera presencial en el estadio fueron (Jorge) Valdivia, (Rodrigo) Meléndez y (Ricardo) Dabrowski en su momento. Esta semana será el miércoles (Domingo) Salcedo que hablará con defensas y volantes defensivos. El jueves Justo (Villar) con los arqueros y defensas, y Lucas (Barrios) con los volantes ofensivos y delanteros el viernes", comentó Mena en diálogo con el sitio oficial del club.

"La idea es que los jugadores aprendan de sus experiencias y ellos están con mucha expectativa con estas charlas donde buscaremos sacar el máximo de provecho con estos grandes amigos y grandes personas", añadió.

Mena comentó como es la realidad para el plantel de noveles valores.

"Soy un convencido que el tema educacional es primordial para ellos, siempre les estoy diciendo que estudien, ya que es parte fundamental de nuestra formación. Por lo mismo, a veces, es complicado juntarse todos, ya que varios estudian. Por lo mismo, hemos trabajado con zoom, distintas actividades, enviamos rutinas de ejercicios y ellos nos envían sus videos para ver si es que lo están realizando de buena forma", contó.

"He tenido reuniones individuales con ellos, ya que nos hemos encontrado con distintas realidad. Algunos tienen casas grandes y otros no tienen patio para entrenar. Hemos hablado con ellos para ver cómo han afrontado esta realidad, tanto en el tema deportivo, de estudios psicológicos y es un grupo muy trabajador y sabemos que a la vuelta van a llegar de muy buena forma", añadió.