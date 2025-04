Colo Colo se enredó con Racing y sigue envuelto en dudas en Copa Libertadores

Para Colo Colo el partido frente a Racing por el Grupo E de la Copa Libertadores tenía aparejada la obligación de ganar, ya que al estar en la interrogante de qué pasará con el partido suspendido frente Fortaleza y lo que sucederá con esos puntos, por ahora los Albos están con solo una unidad, y un traspié frente a la Academia dejaba al Cacique lejos de sus pretensiones de avanzar a los octavos de final.

El otro tema adverso que tenía el equipo que adiestra Jorge Almirón es que precisamente desde ese duelo con los brasileños que no volvía a jugar, por lo que llegó falto de ritmo competitivo, aunque el adiestrador señaló previo al encuentro que su equipo llegaba bien a este lance y lo quiso mostrar desde el primer instante.

Los goles Colo Colo vs Racing por la Copa Libertadores 2025

El Cacique, que vistió de negro en esta oportunidad, y portó una cinta especial en homenaje a los hinchas muertos en las últimas semanas, abrió el marcador a los nueve minutos, con un potente tiro de izquierda de Lucas Cepeda que dejó sin opción alguna a Gabriel Arias.

El empate pudo llegar a los 23’ luego de un tremendo remate de Adrián Martínez, que manoteó al córner Brayan Cortés.

En el segundo tiempo, Colo Colo se replegó en demasía y apostó por el paso del tiempo, pero no tuvo control de juego y fue ampliamente dominado, por lo que no sorprendió que a los 85’ Martín Barrios lograra la paridad luego de un lateral y que la defensa no supo despejar.

Resumen Colo Colo vs Racing

Estadísticas Colo Colo vs Racing