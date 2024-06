Colo Colo se olvida de Cabral y se interesa en otro jugador de Coquimbo

La teleserie de Luciano Cabral llegó a su fin con Colo Colo. El jugador de Coquimbo Unido finalmente seguirá su carrera en otro equipo del Campeonato Nacional, pero los albos siguen interesado en uno de sus compañeros del Pirata.

Pensando en reforzar el equipo para la segunda rueda del torneo, la Copa Chile y la Copa Libertadores, la gerencia deportiva de Blanco y Negro sigue trabajando con los nombres pedidos por Jorge Almirón, y fijaron su atención en el lateral derecho de Coquimbo Unido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coquimbo Unido (@coquimbounidooficial)

El otro jugador de Coquimbo que interesa en Colo Colo

Dylan Escobar de 23 años, es el lateral derecho de los piratas. Formado en la cantera coquimbana, es uno de los jugadores destacados del equipo y ante la falta de futbolistas en esta posición, en Macul se interesaron en el nacido en el 2000.

Hace algunos días el defensor se refirió a que su nombre esté en la carpera del Cacique e indicó que "eso no me ha sacado de foco. Yo sigo intentando hacer lo mejor con Coquimbo, lo otro lo ve mi representante y lo dejo en sus manos".

"Me he sentido bien este semestre, creo que ha sido uno de los mejores que he tenido. Me siento con confianza, creo que estoy haciendo las cosas bien y el profe junto a mis compañeros me dan confianza", agregó el lateral en entrevista con As Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coquimbo Unido (@coquimbounidooficial)

Los números de Dylan Escobar en Coquimbo Unido

El joven defensor fue titular en 14 partidos durante la primera rueda sumando un total de 1255 minutos. Además, le anotó goles a Cobreloa, Everton, Cobresal y Unión La Calera.

En Copa Sudamericana jugó siete partidos desde la primera ronda ante la UC y sumado a los encuentros en el Grupo H, jugó 630 minutos y le anotó un gol a Sportivo Luqueño.