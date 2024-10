Colo Colo tiene a dos de sus figuras al borde de la suspensión que lo dejaría con varias bajas en los partidos de recuperación

El triunfo de Colo Colo frente a la Universidad Católica en el clásico acercó los Albos a la U, líder del torneo, aunque tiene dos partidos pendientes, que de ganar sería el Cacique el que alcance la cima de la tabla, pero para el próximo duelo tiene una materia de preocupación, debido a que dos de sus figuras están al borde de la suspensión, que los podría dejar con varias bajas en los lances de recuperación.

El por qué de quedar con tantas ausencias está explicado en que los partidos pendientes, frente a Huachipato y Unión La Calera, se dan en la fecha FIFA, y Colo Colo tiene a cuatro jugadores citados para los pleitos ante Brasil y Colombia por las clasificatorias.

Si bien está en veremos lo de Carlos Palacio, que manifestó su inquietud, ya que no desea dejar mermado al Cacique en estos momentos en que pelea el título, Brayan Cortés, Esteban Pavez y Lucas Cepeda dirán presente, y no estarán a disposición de Jorge Almirón. A ellos se suma también el juvenil Leandro Hernández, que es parte del plantel y fue citado a la selección Sub 20.

Las dos figuras de Colo Colo al borde de la suspensión

El panorama del conjunto Popular se podría ver aún más disminuido en su número de futbolistas para los encuentros de recuperación, ya que tiene dos de sus figuras al borde de la suspensión por tarjetas amarillas, y que si son amonestados contra el Audax Italiano este domingo 6 de octubre en el Monumental podrían dejar a Colo Colo hasta con siete bajas.

Tanto Arturo Vidal y Maximiliano Falcón tienen cuatro amarillas en el campeonato, y están a una de quedar suspendidos, y quedar fuera del siguiente match, que es ante Huachipato el domingo 13 de octubre a las 12:00 horas (15:00 GMT) en Talcahuano.