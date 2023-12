Colo Colo ya tiene "cortados" para el 2024

Colo Colo dio a conocer este viernes los primeros jugadores que se van a ir de cara a la temporada 2024, en palabras del gerente deportivo Daniel Morón tras una reunión de directorio.

Morón señaló: "Los jugadores que terminan contrato se van, estamos hablando del "Chiqui" Agustín Bouzat, Matias de los Santos y Fabián Castillo".

También comentó la situación de Darío Lezcano: "Sigue siendo jugador del club y así será mientras no pase otra cosa, es decir, alguna opción de salida. El técnico que llegue lo tendrá que evaluar".

Por otra parte, sostuvo que quieren sostener en el plantel a Erick Wiemberg, quien está a préstamo desde Unión La Calera: "Dejó una muy buena impresión, hemos conversado con su representante y con él, tenemos que ver su situación con La Calera y es un jugador que nos interesa".

Por otra parte, aseguró que buscan refuerzos en el extranjero desde hace seis meses mediante un scouting, aunque no quiso revelar de quien se trata: "Así como no lo conocen es mejor que lo sigan sin conocer porque nos beneficia que trabaje en silencio. El me presenta cosas, pero el responsable soy yo, porque yo elijo".

Además, respondió críticas por los jugadores que llegaron en 2023 al club: "Nosotros accedimos a traer los refuerzos que nuestro entrenador nos solicitó, quizás alguna responsabilidad siempre tenemos, pero yo hice todas las gestiones para satisfacer al entrenador".

Finalmente, sostuvo que "no hay ninguna novedad" sobre supuestas ofertas por Maximilinao Falcón y Leonardo Gil, desde el exterior.