En el partido de ida con Junior por los octavos de final de la Copa Libertadores, Arturo Vidal preocupó a todo el cuerpo técnico y a los hinchas colocolinos con su salida de la titularidad para ese encuentro.

Una vez terminado el partido, el volante nuevamente comenzó a trabajar en una intensa recuperación para poder llegar a los próximos partidos de Colo Colo, pero por sobre todo, para viajar y ser parte de la oncena que enfrentará a domicilio a los colombianos.

Confirman que Arturo Vidal jugará ante Junior por la Copa Libertadores

El trabajo de recuperación que está haciendo el King, no le permitirá estar esta tarde frente a Coquimbo, pero según adelantó el periodista Daniel Arrieta, sí o sí disputará minutos ante Junior en Barranquilla.

"El cuerpo médico no ha entregado un reporte oficial, pero en mi labor de comunicarle al hincha de Colo Colo, puedo indicarles que sí estará para jugar la revancha del martes. El lunes se definirá el equipo, no se sabe si será titular o suplente, pero sí podrá jugar", indicó el panelista de Pelota Parada.

¿Qué le pasó a Arturo Vidal?

El histórico jugador de la Selección Chilena había sufrido una lesión muscular en el sector del gemelo. Sin embargo, en el programa de televisión mencionaron que la salida de Vidal de la oncena el martes, no era por la dolencia que sufrió ante Unión Española.

De todas formas Arturo Vidal no sólo está realizando el trabajo de recuperación en el estadio Monumental, sino que también sigue con los trabajos en su casa, lo que le permitirá ser parte de la delegación que viaje a Colombia este domingo.