Cortés sobre Juan Martín Lucero: Esperamos que no se le castigue más de la cuenta

Este martes la FIFA se pronunció sobre la demanda interpuesta por Colo Colo en contra del delantero Juan Martín Lucero, quien rompió unilateralmente su vínculo con el "Cacique" y aceptó la propuesta de Fortaleza.

El ente rector del fútbol mundial aplicó una dura sanción al atacante, quien se quedará cuatro meses sin jugar, siempre y cuando no logre revertir la situación a través de una apelación, para la cual tiene hasta 21 días para presentarla.

Uno que pronunció sobre esta polémica fue su excompañero en el equipo "popular", el portero Brayan Cortés, quien en conversación con TNT Sports indicó que "no puedo hablar sobre eso, porque es un tema delicado y personal del 'Gato'. Ojalá se resuelva lo mejor para él. Es un gran jugador, uno tiene un gran recuerdo hacia él".

"No me dolió (su partida), pero se extraña como jugador. Esperamos que no se le castigue más de la cuenta. Es complicado, porque es una gran persona", indicó.

El golero terminó señalando que Lucero "se despidió bien y como jugador hizo todo lo que podía entregar al equipo y lo hizo bien estando en Colo Colo".