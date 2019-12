Cristian Campestrini: Si me llegara a llamar Colo Colo estoy dispuesto a ser arquero y hasta utilero

El portero argentino Cristian Campestrini se refirió a un posible llamado de Colo Colo para contar sus servicios con miras a la temporada 2020, afirmando que la idea le seduce y que "podría ir hasta de utilero" al elenco de Macul.

"A cualquier jugador le seduce una posibilidad como esta. Si me llegaran a llamar de Colo Colo estoy dispuesto a ser arquero y a la vez utilero", señaló el guardameta en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Así mismo, nos dijo que: "Es una forma de decir que yo pienso que a cualquiera lo motiva poder llegar a una institución tan grande. Por eso digo que podría limpiar hasta las tribunas del estadio. Es una ilusión muy linda y ojalá se pueda dar".

Respecto a su desvinculación de Everton, la cual la dirigencia del club viñamarino se la informó por WhatsApp, Campestrini declaró que: "Nunca me había pasado que me lo comunicaran así. Hoy por hoy en el fútbol no me sorprende nada".

"Se suma una anécdota más a mi carrera de lo que viví en Everton. No me duele para nada porque se veía venir. Cuando me llamaron para darme la noticia después sale que contrataron otro portero, así que ya estaba todo medio armado", sentenció.