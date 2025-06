Cristián Zavala se queda en el Estadio Monumental: Colo Colo dice no a Newell’s

La necesidad llevará a Colo Colo a desprenderse de alguna de sus figuras o una promesa que no encaja en las oncenas de Jorge Almirón, el mercado de fichajes más caro del Campeonato Nacional en toda su historia podría pasar la cuenta en las finanzas Albas, pero al menos uno de los oferentes que tenían, comienza a retroceder.

4.5 millones de dólares fueron los que giraron en la directiva del Popular para traer a los jugadores solicitados por Jorge Almirón, los resultados y las eliminaciones de los torneos que jugaba el Cacique dejaron en jaque no solamente a los hinchas, sino que además al cuerpo técnico, jugadores y sobretodo, la directiva.

Cristián Zavala es una posible moneda de cambio

Las posibilidades de recaudar por ventas en el Cacique son escasas, pese a no tener el rodaje que quizás quiere, el extremo no ha convencido a Jorge Almirón y no es siquiera recurrente en las oncenas del argentino. Por eso cuando desde Argentina solicitaron precio por el atacante, se abría una luz de esperanza en Macul.

2.2 millones de dólares es el valor de la cláusula de salida de Zavala, prácticamente la mitad de lo gastado en los refuerzos que ya no compiten en Copa Libertadores ni tampoco Copa Chile. Un alivio económico para un segundo semestre en el Estadio Monumental que sin competencia internacional, puede complicarse.

¿Qué pasó con la transferencia de Zavala a Newell's?

En la jornada de este lunes se supo que la Lepra solicitó valores para quedarse con los servicios del ex Deportes Melipilla, esperando los pocos días que quedan para la apertura de los libros de pases alrededor del mundo. Desde Argentina pedían una cesión con alguna carga al final del préstamo, según apunta En Cancha, 200 mil dólares por y luego 1 millón de dólares para quedarse con la carta del futbolista.

En Macul asumieron que la oferta es baja, porque deben hacer caja y 200 mil dólares no cubren el semestre, además el pago del millón sería una vez terminada la cesión. Lo que además implicaría extender el contrato del jugador que finaliza su vínculo con Colo Colo en diciembre. Y podría salir gratis como jugador libre, de no activarse nuevamente el interés de la Lepra.

¿Cuándo juega nuevamente Colo Colo?

Colo Colo saltará a la cancha este jueves 12 de junio, cuando visite a Deportes Iquique por el duelo correspondiente a la octava fecha del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Jueves 12 de junio

🕕 Hora: 20:00

🏟️ Estadio: Tierra de Campeones Ramón Estay (Iquique)