Daniel Morón: Buscamos un director técnico que sea de la altura de lo que Colo Colo necesita

El ex jugador y actual director de Blanco y Negro, Daniel Morón, se refirió en conversación con Al Aire Libre PM a la búsqueda que lleva a cabo la concesionaria para fichar a un nuevo entrenador en Colo Colo.

Al respecto, el otrora portero dijo que la intención es traer a un DT de nivel, ya que "ese es el objetivo, el camino que queremos seguir, porque sino ya quizás tendríamos un técnico. Aquí hay un grupo de directores que está totalmente alineado por buscar un director técnico que sea de la altura de lo que Colo Colo necesita".

A su vez, el "Loro" dijo que el viaje del presidente de ByN, Aníbal Mosa, a Argentina no se dio necesariamente en el marco de la búsqueda de un estratega para el "Cacique".

"No es la primera vez que Aníbal Mosa sale fuera del país, él constantemente entra, sale o está fuera de Chile, como cualquiera de los directores que estamos en el club", afirmó el retirado guardavallas.

Morón añadió que "en algún momento salimos y no tenemos por qué estar dando explicaciones al resto de los demás directores si salimos, no salimos o para qué lo hacemos. No es que exactamente Aníbal haya salido en búsqueda de algo, seguramente él tiene también sus negocios particulares y puede haber salido por alguna de ellos".

Aún así, el director de ByN aseguró que en comparación al viaje a Brasil por Luiz Felipe Scolari, lo de Mosa "es algo distinto. Cuando se salió para ir a conversar con Scolari se hizo público, de hecho hasta apreció esa foto de la cuál todos se auto culpan porque creen que no fue lo apropiado".

"Pero no se escondió absolutamente nada. El conducto ahora es que Marcelo (Espina) está a cargo de la elección de nombres para presentarlos al directorio y después tendrá que ser el directorio el que tendrá que aprobarlos", apuntó.