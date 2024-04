Daniel Morón descartó que en Colo Colo estén "privilegiando" la Copa Libertadores

El gerente deportivo de Colo-Colo, Daniel Morón, defendió la determinación del técnico de los albos, Jorge Almirón, de darle rotación al equipo tras la alineación alternativa presentada en la derrota por 3-0 ante Ñublense de Chillán.

El campeón de América comentó que la rotación se hizo pensando en que el equipo llegase en mejores condiciones de cara al duelo de este martes ante Fluminense en Río de Janeiro.

"La rotación se hizo para que el plantel pudiera llegar en las mejores condiciones. Muchas veces hay quejas porque no hacemos jugar a los juveniles, en este caso hubo seis canteranos que fueron titulares ante Ñublense. Es parte de lo que tenemos que hacer para hacer crecer a los jóvenes y que en algún momento tomen una posesión más importante dentro del equipo", expresó.

El exgolero descartó, además, que en Macul estén privilegiando la Copa Libertadores por sobre el Campeonato Nacional, dónde ya Universidad de Chile le sacó nueve puntos de ventaja en la tabla de posiciones.

"No estamos privilegiando la Copa Libertadores. Pensamos que con ese plantel que pusimos ante Ñublense podíamos competir, y no nos alcanzó, nada más, pero no es que estemos privilegiando un torneo sobre otro, ni que hayamos botado el campeonato", dijo.

"Con el diario del lunes todo es muy fácil. Lamentablemente, todo lo que yo pueda decir no va a justificar absolutamente nada, prefiero decir que nuestro interés es poder hacer crecer a los chicos que jugaron. Esperamos que estos partidos les sirvan para llegar en mejores condiciones para los próximos. Falta que los jugadores jóvenes crezcan. En la medida que tengan más competencia, seguramente tendrán mejores desempeños", puntualizó el dirigente.