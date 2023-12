Daniel Morón y la temporada de Colo Colo: No llegamos a donde queríamos

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, lamentó la derrota por 2-0 ante Unión Española en el Estadio Monumental, lo que significó que quedaran sin posibilidades de conquistar el título del Campeonato Nacional.

Morón señaló sobre el compromiso: "No era lo que esperábamos. Partimos con posibilidades de gol, no concretamos y ahí el equipo cayó en apuros y descoordinaciones. Lamentablemente con el gol en contra jugamos muy ansiosos y nerviosos, recibimos otro gol, la expulsión y todo se hizo más difícil. Pagamos por la ansiedad. Quizás los jugadores tuvieron información de lo que iba pasando en El Salvador, todo eso contribuye, hay múltiples factores que a uno a veces lo confunden y pasó lo que pasó".

"Tenemos opciones al segundo lugar, si llegase a perder Huachipato y ganamos nosotros, pero es muy difícil, lo tengo claro. Lamentablemente tenemos que conformarnos con ese cupo que no es el que buscábamos a principios de año", añadió en lo global.

Siguiendo en esa línea, señaló: "La evaluación la vamos a hacer al final del campeonato, eso lo hemos dicho varias veces, no ha cambiado en nada. A través de los resultados se hacen las evaluaciones. La autocrítica que nos hacemos es que no llegamos a donde queríamos".

Finalmente, fue consultado sobre los refuerzos que no mostraron el nivel esperado en este 2023: "No sé si no funcionaron, esa es una responsabilidad del técnico que los ve día a día, él los elige. Si yo les hago ese comentario no contrataría técnico, yo me pongo el buzo y como no es así, respeto la función del técnico".