Darío Lezcano: Me quiero ir, Quinteros me dice que no estoy bien físicamente, pero no es cierto

El delantero paraguayo Darío Lezcano aseguró abiertamente que quiere partir de Colo Colo y desmintió al director técnico Gustavo Quinteros sobre su estado físico, la supuesta razón por la que no lo considera.

Lezcano expresó a la prensa en el marco del duelo ante Huachipato: "Ayer (viernes) hablé con Daniel Morón. Yo me quiero ir. El profe (Gustavo Quinteros) me dijo que no me va a tener en cuenta".

"Como hoy hay partido, creo que mañana (hoy domingo) me darán una respuesta. Veremos qué pasa. Estamos negociando para ver la posibilidad de que me dejen ir, porque yo quiero jugar".

"El me dice que supuestamente todavía no estoy bien físicamente, pero eso no es cierto", cerró.