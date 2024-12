Defensor de Colo Colo suma interés en equipos de Primera División y Primera B

Mientras el grueso del plantel de Colo Colo disfruta de sus vacaciones luego de una extensa temporada, hay jugadores que definen su futuro con el club de Macul. Algunos tendrán la oportunidad de seguir permaneciendo en la institución, pero otros deberán seguir su carrera lejos del Monumental.

Aún quedan días para que el plantel del Cacique retome los entrenamientos en recinto de Macul y puede haber un jugador que no se sume a las prácticas ya que puede cambiar de destino futbolístico para la temporada 2025.

El jugador del que se habla que puede cambiar de aires y salir del cuadro popular para tener mayor regularidad es el defensor Daniel Gutiérrez, quien suma interés en equipos de Primera División y Primera B.

Daniel Gutiérrez debe definir su continuidad en Colo Colo y es opción en Wanderers

Con el antecedente de que en este 2024 Daniel Gutiérrez no tuvo gran participación en el primer equipo de Colo Colo, y sumando que en 2025 el defensor ya no sumará minutos Sub 21, la continuidad del ariqueño en los albos es una incógnita.

En días anteriores se mencionó el interés de Deportes Iquique por sumarlo a sus filas, por el conocimiento que tiene el DT Miguel Ramírez de la cantera colocolina, pero ahora se sumó un equipo de la Primera B interesado en sumarlo a sus filas para la próxima temporada.

De acuerdo a la información entregada por La Estrella de Valparaíso, el central zurdo es una de las alternativas que baraja Santiago Wanderers para reforzar la defensa y ya estarían en conversaciones con el Cacique para el traspaso antes del inicio de la pretemporada.

“Los verdes están negociando un préstamo del futbolista para el 2025, teniendo en cuenta que no ha sido considerado demasiado en el conjunto de la capital”, detalló el diario del puerto.