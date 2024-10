¿Dejó dudas? Pablo Milad explicó por qué no puede jugar Carlos Palacios en Colo Colo

Un tema que se ha tomado la jornada es la inhabilitación de la Federación de Fútbol de Chile (FFCH) a Carlos Palacios para el duelo de Colo Colo ante Unión La Calera, en duelo pendiente del Campeonato Nacional.

La Joya, quien estaba concentrado con el equipo para este duelo, no podrá entrar a la cancha, debido a una norma reglamentaria a la que se acogieron tras su salida de La Roja por "problemas personales".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Milad explicó por qué no puede jugar Carlos Palacios en Colo Colo

Milad habló con la prensa tras la goleada que recibió Chile por 4-0 ante Colombia en Barranquilla: "El artículo 5 inciso 1 de FIFA prohíbe cuando un jugador sale unilateralmente de una concentración para jugar y eso le impide, cuando termine la fecha FIFA, que terminó ahora con el partido, hasta cinco días no podrá jugar por su equipo".

La duda en este caso es la unilateralidad de la decisión, ya que si bien fue pedida por el futbolista, esta decisión fue aceptada por el técnico Ricardio Gareca. No se trató de que el jugador salió por las suyas de Juan Pinto Durán.

"Se liberó a petición del jugador... la liberación es una petición personal del jugador, a veces se liberan por lesión, como fue lo de -Esteban- Pavez que estaba enfermo, pero en este caso fue una solicitud directa del jugador".

Finalmente, evitó polemizar más: "No me consta que haya querido jugar por Colo Colo... No jugó y ese es el hecho que nos importa a nosotros".