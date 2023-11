Denunciante de Jordhy Thompson: Pensé que me iba a matar, nunca había sentido tanto miedo

Camila Sepúlveda, la denunciante del jugador de Colo Colo Jordhy Thompson, entregó algunos detalles sobre la nueva situación de violencia que vivió de parte del futbolista, quien fue detenido luego que la intentó asfixiar.

"Estoy súper mal, siempre fue una relación enfermiza y me afecta mucho, siempre tuve la ilusión que todo iba a mejorar, pero nunca mejoró. Desde que volvimos, siempre hubo golpes, entonces estoy muy afectada porque ayer también fue algo muy fuerte que nunca pensé que me iba a pasar, donde casi me mató. Yo ya no podía más, por eso quise llamar a Carabineros", dijo en conversación con Chilevisión.

"Tengo una red de apoyo buena, pero es tan grande el cariño y amor que le tengo que vuelvo a caer en sus manipulaciones y en sus mentiras, ya fue mucho", continuó en la estación televisiva.

"Nunca cambió", explicó Sepúlveda, quien detalló que Thompson es violento sin alcohol, "pero cuando toma lo es más".

"Nosotros estábamos viviendo juntos, él varias veces me echó del departamento, me llevaba todas mis cosas, él me volvía a buscar y si no le respondía se volvía loco. Es una constante manipulación", expuso Sepúlveda.

"Esto es definitivo, le agradezco a Dios estar viva, porque mientras me ahogaba no podía respirar y lo único que pensaba es que me iba a matar, yo esperaba que se quedara dormido para salir del departamento. Nunca me había sentido con tanto miedo", siguió.

Según Sepúlveda, toda la familia quiso siempre ayudarlo y también contó que ambos estaban asistiendo al psicólogo, aunque de acuerdo a sus palabras, el deportista nunca contó la verdad en estas terapias.

Thompson aceptó una salida alternativa en el caso en que estuvo imputado por delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y lesiones leves, a raíz de la denuncias presentadas por su expareja, Camila Sepúlveda, y una amiga de ella, pese a lo que meses más tarde la pareja volvió a estar junta.