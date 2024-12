En medio de la búsqueda de Colo Colo para reemplazar a Carlos Palacios ante su inminente salida, nuevamente surgió el nombre de Luciano Cabral como refuerzo del Cacique.

El actual jugador del León de México es un futbolista que gusta mucho en Macul, pero no precisamente a su técnico. Pese a que hace algunos días el periodista Daniel Arrieta confirmó que es un nombre que tenían cuando surgió la opción de partir de la Joya, hoy eso a cambiado.

Descartan a Luciano Cabral en Colo Colo: "No es del gusto de Jorge Almirón"

Y es que según el exfutbolista y actual comentarista, Marcelo Vega, Luciano Cabral "no es del gusto de Almirón. No porque no sea bueno para el fútbol, sino que encuentra que no es lo que él busca".

Además, el Toby Vega ejemplificó con la selección: "Es como Ricardo Gareca, que para él Ben Brereton no es de su gusto".

¿Quién reemplazará a Carlos Palacios en Colo Colo?

El formado en Unión Española aún no ha sido oficializado en Boca Juniors, pues se encuentra de vacaciones. Desde el otro lado de la cordillera aseguran que esta semana viajará a Buenos Aires para realizarse los exámenes médicos.

Hasta ahora no se han conocido los otros nombres que maneja la dirigencia de Blanco y Negro para reemplazar a la Joya Palacios, pero sí se estableció que buscarán un delantero, un volante y otro central.