Desde Rusia aseguran que Víctor Felipe Méndez reforzará a Colo Colo

El mercado de fichajes de Colo Colo no para, ya que siguen en la búsqueda de un defensor central tras la salida de Maximiliano Falcón y junto con ello pretenden cerrar la llegada de un mediocampista para reforzar la plantilla de Jorge Almirón.

Ante esta situación, el cacique tiene entre ceja y ceja un nombre desde el inicio del mercado, el del volante nacional Víctor Felipe Méndez, quien no está pasando un buen presente en Rusia y no se ha presentado a la pretemporada de su club.

El presente de Méndez en Rusia es complicado, ya que no se presentó a la pretemporada del Krylia Sovetov, club que en el que está cedido por parte del CSKA de Moscú. Es por esta razón que el equipo dueño de su pase estaría amenazando al volante nacional.

De acuerdo a lo recogido por la cuenta de X, RPL Sky News, la amenaza de parte del CSKA de Moscú a Méndez se trataría de su rescisión y multas que ascienden hasta a 1 millón de dólares. Ante esta situación, Colo Colo decidió realizar una oferta por 800 mil dólares por el volante con pasado en Unión Española, propuesta que el club de los Militares habría aceptado.

La citada publicación detalló que el monto ofrecido por el Popular se traduce en 400 mil dólares por el 50% de los derechos del jugador más bonificaciones. En la misma línea, aseguran que ambos clubes se encuentran definiendo dicho punto de las bonificaciones para que así se concrete la llegada de Víctor Méndez a Macul para este 025.

CSKA could have terminated Mendez' contract & gone to court to disqualify him for 6 months & receive $1m compensation but decided to accept Colo-Colo's offer of $800k ($400k for 50% of rights per tranche) + bonuses (clubs currently discuss bonus part)

(@OnooQ) pic.twitter.com/1ceObVqovb