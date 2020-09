Diputada Olivera: Llama la atención que Leonardo Valencia siga jugando en Colo Colo

La diputada Erika Olivera se refirió este lunes a las acusaciones de violencia intrafamiliar realizadas contra el volante de Colo Colo Leonardo Valencia por su ex pareja, Valeria Pérez, que la llevaron junto a su colega Ximena Ossandón a solicitar oficios a los Ministerios de la Mujer y del Deporte, y a la ANFP.

La parlamentaria aseguró en conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa que "llama la atención que ninguna institución en este caso, ni ANFP, ni el club Colo Colo o Blanco y Negro, se hayan pronunciado respecto de este tema y llama la atención también ver que el jugador sigue jugando, sigue participando de todos los partidos de fútbol".

"Por otro lado también oficiamos al Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género para tener los antecedentes respecto de el tipo de apoyo que se le ha entregado a la víctima. Es importante tener estos antecedentes a la mano y continuar trabajando en las políticas públicas que vengan a proteger a las mujeres y a sus hijos", agregó.

Por su parte, Ossandón señaló que "yo no entiendo muy bien por qué en el caso del jugador Valencia la sociedad anónima Blanco y Negro, en un caso que ya es público absolutamente, no ha tomado posición frente a las acusaciones de la víctima y ha mantenido un silencio que a esta altura a mí me parece inexplicable. Porque estamos hablando de un tema que está instalado, donde los propios hinchas y muchas mujeres están pidiendo un pronunciamiento".

"A la sesión especial (de la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara) vamos a invitar al presidente de la ANFP, Pablo Milad, a la ministra del Deporte (Cecilia Pérez) y probablemente también a representantes de las sociedades anónimas más grandes, como Blanco y Negro, Azul Azul y Cruzados. También nos interesa escuchar el planteamiento y la voz del sindicato de mujeres profesionales del fútbol", reveló.