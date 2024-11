Director de ByN le cerró las puertas a portero que suena como refuerzo de Colo Colo

En Colo Colo trabajan para cerrar lo más rápido posible la temporada 2024 y tener conformado a la brevedad lo que será el plantel pensando en la temporada venidera, dónde el Cacique cumple 100 años de vida y en la que buscará repetir y mejorar los logros alcanzados este año tanto a nivel local como internacional.

En el cuadro popular hacen todo lo posible por lograr la renovación de Brayan Cortés, portero que terminó contrato y mantiene en duda su permanencia en el Monumental.

El iquiqueño, que llegó al Monumental hace siete años y, pronto a cumplir 30 años, reconoció que su intención es jugar en el extranjero.

Uno de los que suena como reemplazante de Cortés no es del gusto en ByN

Ante la incertidumbre sobre si renueva o no Brayan Cortés, en Colo Colo se instalaron los nombres de sus eventuales reemplazantes en el arco colocolino. Hay varios nombres, pero los que más retumban son los de Claudio Bravo, Gabriel Arias y Matías Dituro.

Respecto a Bravo se desconoce si el portero analiza la opción de salir del retiro, mientras que Gabriel Arias es otra alternativa que no se ve con malos ojos en Macul. El argentino nacionalizado chileno, lleva grandes temporadas en Racing y ha logrado convertirse en un verdadero referente del elenco de Avellaneda.

Otra opción para el arco colocolino es Matías Dituro. El argentino ex Universidad Católica, se desempeña en el Elche de la segunda división de España y por su experiencia en el fútbol nacional también es alternativa en el Monumental.

Sin embargo, el nombre de este último jugador no genera mucha certeza en el directorio de Blanco y Negro. De hecho, Alfredo Stöhwing, ex presidente de Blanco y Negro, se refirió a la posibilidad que el ex cruzado se ponga los guantes en Macul, algo que no convence al empresario y da a entender que preferiría otras opciones.

“Yo preferiría ver otras alternativas”, comentó.