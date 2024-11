Hace algunos días se confirmó que Leonardo Gil era uno de los jugadores que dejaba Colo Colo. El chileno-argentino que llegó en 2021 y que en algún minuto fue uno de los jugadores más destacados del plantel, dijo adiós y publicó una emotiva despedida.

En una publicación en sus redes sociales, el Colo Gil subió un video con varios de sus goles en los cuatro años que defendió la camiseta del Cacique. Además, escribió un lindo texto despidiéndose del club.

El Colorado dijo adiós: La emocionante despedida de Leonardo Gil de Colo Colo

"Mi querido Colo Colo: Ha llegado el momento de despedirme de ustedes, y al hacerlo, me invaden mil recuerdos y momentos que compartimos juntos", comenzó diciendo el volante.

El escrito continuó: "Cuando me contactaron en 2021, no dudé ni un segundo en unirme a este hermoso club. Si bien sabía que eran años difíciles, sin ganar títulos y con una lucha por evitar el descenso, representar a un gigante de América siempre fue uno de los grandes objetivos de mi carrera y no me arrepiento de nada".

Los agradecimientos de Leonardo Gil

"Quiero agradecer infinitamente a todos los que forman parte de este club: utileros, kinesiólogos, médicos, cocineros, cuerpos técnicos, mis compañeros y, por sobre todo, a ustedes, los hinchas, quienes siempre me apoyaron y son los que realmente hacen grande a Colo-Colo. Porque este club es grande gracias a su gente, y ese apoyo es algo que llevaré conmigo para siempre", agregó Gil.

Finalmente el Colo cerró diciendo que "vivimos momentos buenos y otros difíciles, pero me voy tranquilo, sabiendo que siempre dejé todo por esta camiseta. Me entrené y me esforcé al máximo para rendir al 100% y tratar de darle alegrías a todo el pueblo colocolino. Hoy luego de 4 años puedo decir con orgullo que me voy con 6 títulos y con recuerdos imborrables que siempre llevaré en mi corazón. Hasta siempre".