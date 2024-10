El día en que Lizardo Garrido fue héroe de un histórico 4-0 de Colo Colo en Copa Chile

La derrota de 3-0 en la final de ida de la Zona Centro Sur de la Copa Chile tiene a Colo Colo frente a un duro desafío con Magallanes este martes 29 de octubre en el estadio Monumental, si quieren avanzar de ronda, ya que deben revertir el 3-0 de la ida. Pero la historia de los Albos tiene episodios donde demostraron que sí revertieron un resultado de esta naturaleza.

En 1992, en uno de los triunfos históricos de los Albos, donde precisaban ganar por cuatro goles de diferencia, se impusieron por 4-0 a Deportes Antofagasta, con el gol sobre la hora de Lizardo Garrido, quien en conversación con Al Aire Libre recordó esa emotiva victoria.

Lizardo Garrido hablará con el actual plantel

El Chano, al llamado de Al Aire Libre y plantearle el tema de la victoria contra Antofagasta, lo rememora con claridad meridiana: “Lo recuerdo perfectamente. Antofagasta tenía un buen equipo. Nosotros entramos presionando desde el primer minuto. Logramos dos goles el primer tiempo. Y uno más sobre el final. Nos fuimos todos arriba. Cabecearon casi todos. Hasta que el ‘Coca’ Mendoza la lanzó larga. La vi y ya antes de cabecear sabía que sería gol. Hicimos el cuarto. Fue la locura, Javier Margas y otros compañeros casi me sacan el pelo cuando corría en la celebración. Y por lo mismo tengo fe que lo pueden revertir con Magallanes”.

Ante la consulta sobre si ya lo había hablado con el plantel actual, Lizardo Garrido, reconoce que es una opción que no había pensado: “Me diste una buena idea. Voy a hablar con unos que tengo buena onda, contarles que sí se puede, que en el Monumental va a ser otra cosa. Pensar que es posible, que se puede. Yo tengo fe que se puede revertir”.

El Chano Garrido ve un plantel especial

Para el campeón de la Libertadores hay mucha confianza en lo que puede hacer este plantel: “Hay jugadores que tienen un magnetismo que les sale natural, y en todos los últimos partidos no los veo apresurados, saben lo que tienen que hacer, y si están complicados entran bien desde la banca. Y Jorge Almirón lee muy bien eso. Cuando tienes seguridad, todo puede pasar. En los planteles que yo estuve, y no es por ser arrogante, nosotros en el túnel ya íbamos hablando, que esto va a salir, es cosa de tiempo, y resultaba. Veo algo parecido en los jugadores que hay, que tienen harto recorrido, y quizás están pensando lo mismo. En el primer tiempo, hacer uno o dos goles, y se puede abrir la esperanza de abrir este resultado. Yo creo que pueden hacerlo”.

Garrido y la denuncia de la U

Un tema que ronda también por estos días en el ambiente futbolístico es la denuncia de la U contra Colo Colo, por desacato del entrenador Jorge Almirón, y que en un caso extremo podría significar la resta de puntos al Cacique, justo cuando ambos elencos disputan a la par el título.

Sobre el tema el Chano tiene una mirada muy clara: “Los reclamos se lo he escuchado, pero para mí los puntos tienes que ganarlos en cancha, lo demás no está en mi ADN, de ver la posibilidad de ganar por secretaría. Yo no he visto nada anormal, no he mirado eso, veo todos los días a los jugadores y los veo con muy buena onda. Ganar un partido por una cosa extraña eso ya no existe, eso quedó atrás hace rato, hay que ganar en la cancha”.

Por último, Lizardo Garrido reconoció que sus problemas de salud quedaron atrás, y que hoy vive agradecido del cariño de la gente y recordando triunfos como aquel 4-0 sobre Antofagasta donde él fue el héroe y que espera Colo Colo repita ante Magallanes.