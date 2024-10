El difícil panorama que Colo Colo sigue teniendo con los minutos de futbolistas jóvenes

Las bases del Campeonato Nacional exigen que todos los equipos deban cumplir con un total de 1890 minutos con jugadores jóvenes, de lo contrario habrá resta de puntos al término del torneo, dependiendo de los tramos de tiempo en que incumplió, y en ese sentido Colo Colo todavía adeuda bastante y tiene un panorama complejo al respecto.

El reglamento señala que en promedio por cada partido debe estar en cancha 63 minutos, al menos, un futbolista nacido a partir del 1 de enero del 2023, llamada como la norma de los jugadores sub 21, lo que no es correcto, porque en estricto rigor son sub 22. Además, se premia a quien incluye uno que sea sub 20, donde se contabiliza doble con un tope máximo de 90 minutos.

Colo Colo está complicado con los minutos de jugadores jóvenes

Los Albos, previo a los partidos de la pasada semana con la UC y Audax Italiano, tenían aún siete juegos por disputar, y adeudaban 461 minutos, que daba un promedio de casi 66 a cumplir por cada lance. Pero contra los Cruzados sólo ingresó en el minuto 90, según el informe arbitral, Cristian Riquelme, por lo que no aportaría en la suma, y ante los Tanos, Leandro Hernández, jugador sub 20, aportó 90 para el conteo, por lo que el Cacique debe pagar 371 en cinco partidos.

Las cifras le juegan en contra a Colo Colo, ya que aumentó el promedio a cumplir por cada cotejo, y pasó de 66 a 75 minutos.

Las enredadas cuentas de Colo Colo para cumplir minutos

Leandro Hernández fue citado a la Selección sub 20, y se ausentará durante los partidos de Colo Colo frente a Huachipato y La Calera, lo cual significa un aporte por reglamento de 63 minutos por cada uno de esos dos lances, es decir 126, que si se le descuentan a los 371 deja un tiempo de 345 minutos en que debe estar incluido un jugador joven en los cinco pleitos restantes.

Aunque hay un pero, como Hernández bonifica 63 minutos ante los de la Usina y el Cemento, en esos partidos cualquier futbolista joven que ingrese tendrá como tope 27, que de lograrlo llevarán a una deuda de 191. En ese caso, y con los tres partidos finales por disputar, frente a Palestino, Deportes Iquique y Copiapó, el cacique tendrá que cumplir al menos con 64 minutos en cancha, que de no hacerlo sufrirá una sanción de 500 UF y la resta de puntos, que hasta podrían sacarlo de la pelea por el campeonato.