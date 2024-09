El feroz ninguneo a Colo Colo de un comunicador argentino previo al partido con River Plate

Colo Colo chocará contra River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, en un pleito que ha atraído la atención tanto en Chile como en Argentina, y en este último país un comunicador menospreció totalmente a los Albos.

El emparejamiento que tendrá su primer pleito en el estadio Monumental David Arellano el martes 17 de septiembre, y que ya tiene designado al árbitro brasileño Rafael Claus para dirigir las acciones, es visto como una contienda desigual por algunos comentaristas trasandinos.

Comentarista argentino ningunea a Colo Colo

Lucas Schmidt, comunicador trasandino, realizó en sus Redes Sociales menospreció duramente a Colo Colo, donde planteo que los futbolistas Albos: “no se pueden ni cambiar al lado de los jugadores de River Plate. No existen".

Y no se detuvo en los planteles, siguió con su desafiante análisis: “la historia de Colo Colo no existe al lado de la de River, que tiene cuatro Copas Libertadores. Colo Colo no se puede comparar ni con River, ni con Boca, ni con San Lorenzo, ni con Racing, ni con Estudiantes. No se puede comparar con Vélez, ni con Independiente. Acá en nuestro país Colo Colo sería Godoy Cruz de Mendoza, Independiente de Rivadavia, Riestra, no sé. Con una Copa libertadores hace 200 años”, remató el comunicador que en sus últimas publicaciones se ha encargado especialmente de analizar al fútbol chileno, y poniendo énfasis en el mal momento que se vive.