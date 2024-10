El flechazo de Javier Correa con Colo Colo: "No es un club normal, se vive una pasión distinta"

Javier Correa se ha transformado en uno de los jugadores destacados del plantel de Colo Colo. El argentino que llegó a mitad de año, se ha ganado el cariño de los hinchas por su entrega en los partidos.

Si bien hasta ahora sólo ha marcado tres goles, su forma de juego, autocrítica y declaraciones lo tienen como uno de los jugadores más destacados de este semestre y él también se ha sorprendido con la hinchada.

El flechazo de Javier Correa por Colo Colo

Desde su llegada a Macul, el exdelantero de Estudiantes de la Plata confiesa que le costó adaptarse: "En Colo Colo se vive una sintonía especial. No es un club normal. Leí que los hinchas de Colo Colo son los más locos y ahora que lo vivo es verdad. Se vive una pasión y una efervescencia distinta, es como que el ambiente hierve todo el tiempo", aseguró en En Cancha.

Además, el artillero reconoce que venir a "llenar" el lugar de Juan Martín Lucero era difícil: "Soy consciente que al Gato le fue bien, pero era otro técnico, otra idea de juego, otros jugadores. Ahora me parece que hay mucha más jerarquía y otra forma de jugar. Yo no dudo de mis cualidades, y la verdad es que nadie me regaló nada para llegar acá ni hubo un negocio para poner aquí en Colo Colo".

Javier Correa también contó una anécdota en su llegada al equipo de Macul: "Estuve todo cagado porque cuando llegué al aeropuerto, parece que había arribado una estrella de rock. Lleno de gente, periodistas y a mí nunca me había tocado vivir algo así. Me tocó ir a clubes grandes y no sé si ningunear es la palabra, pero no me dieron tanta bola porque no era de nombre".

La autoexigencia dentro y fuera de la cancha

El delantero de 31 años ha dado harto de qué hablar fuera de las canchas, y es que es un jugador muy exigente consigo mismo. "Contra Cobresal le dije a mis compañeros que si no hacía un gol, agarraba mis cosas y me iba a Argentina. Se reían los chicos, pero estaba loco por marcar", confesó en el citado medio.

Quizás su gol contra Universidad Católica sea uno de los más gritados de la temporada y sobre esa anotación, Correa aseguró que "era un resultado necesario para nosotros porque nos ponía de vuelta a pelear el título y por eso lo viví así. En los clubes grandes, como dijo Holan una vez, no recuerdan partidos, recuerdan títulos. Si ese gol lo hubiese hecho Paiva, lo habría gritado con la misma intensidad, porque el objetivo es mayor a quién haga el gol".

Finalmente sobre la autoexigencia, Javier Correa subrayó: "Me digo 'dale loco, ponte las pilas' ahora que quedan como 3 o 4 goles para llegar a los 100 en mi carrera. No es fácil, pero es un objetivo que tengo. Salvo Messi que tiene 800 goles, para el resto que somos de la línea media, no es sencillo. Por ejemplo, a mí no me dio para jugar en Europa, es la realidad. No me dio el físico ni la cabeza, no sé qué más no me dio, pero lo reconozco".