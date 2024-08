El palo que tiró Javier Correa tras triunfo de Colo Colo: "Somos muy grandes para fijarnos en la U"

Everton vs Colo Colo asomaba este domingo como uno de los duelos más atractivos del Campeonato Nacional. Y en esta ocasión, el triunfo albo tuvo un solo protagonista en Viña del Mar.

Se trata de Javier Correa, delantero cordobés que anotó su primer gol con la camiseta alba y sus intervenciones tras el pitazo final, no pasaron inadvertidos en el archirrival.

Javier Correa escribió su primer gol en Colo Colo ante Everton

El delantero cordobés marcó su primer tanto en el fútbol chileno y evaluó su nivel en la cancha, luego de superar una lesión en su llegada al Cacique.

"Obviamente hubiera sido diferente si no me lesionaba, porque tendría más rodaje, pero la vida es así, te planta estas situaciones y estoy feliz porque los chicos del plantel me ayudaron mucho con el proceso de la lesión, pude volver y anotando goles, así que me pone contento", comenzó declarando en TNT Sports.

El palo que lanzó Javier Correa a Universidad de Chile tras su destape goleador en Colo Colo

Sin embargo, no sería la única intervención, ya que antes de abandonar la orilla de la cancha del Sausalito, le dejó un feroz recado al puntero del torneo; Universidad de Chile.

"Somos el equipo más grande y tenemos que jugar cada partido como una final. La Copa Libertadores no te perdona y tenemos que representar a Chile. Somos muy grandes para fijarnos en la U o en otros equipos, ellos tienen que hacer su trabajo y ya ", remató.