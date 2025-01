El polifuncional jugador que aparece como opción para la defensa de Colo Colo

En Colo Colo aún buscan recomponerse tras la salida de Maximiliano Falcón del equipo, hecho inesperado que provocó un cambio en la búsqueda de refuerzos de la dirigencia colocolina para la temporada 2025.

El abandono del central a sus obligaciones contractuales para partir al fútbol de Estados Unidos provoca que el Cacique se vuelque en la búsqueda de un nuevo defensor central además de la casi segura incorporación de Sebastián Vegas, quien dejará el Monterrey de México para arribar al Estadio Monumental.

Con los arribos de Claudio Aquino y Salomón Rodríguez la parte ofensiva del equipo que dirige Jorge Almirón está prácticamente cubierta y ahora surge la necesidad de concretar la llegada de otro zaguero central para cubrir la vacante que deja Falcón.

De acuerdo a lo informado este jueves en el programa Dale Albo AM, una de las opciones para Colo Colo sería el joven defensor Vicente Vega, central polifuncional de Everton, para sumarlo a su plantel de cara a la temporada 2025.

Según la información, el técnico Jorge Almirón busca para su plantel un jugador que pueda actuar como central por derecha o lateral por el mismo sector de la defensa y el jugador “ruletero” cumple con dicho perfil.

Además, Vega llama la atención del entrenador ya que es un joven de 20 años, de 1.87 y jugó 5 partidos el torneo pasado. Su estatura, velocidad y el hecho de poder cumplir con los minutos Sub 21 hacen que Vega sea una opción concreta para llegar al Monumental.

🇺🇦🚨 Desde Everton me dicen que no hay planes, momentáneamente, para dejar salir a Vicente Vega. El jugador está contemplado por Gustavo Leal para el 2025 como una variante tanto como central y también como lateral por derecha. No hay acercamientos ni nada concreto.