El presidente de Colo Colo recibe duras críticas por parte de exdirectora de la institución

El presidente de Colo Colo, Matías Camacho, fue denunciado hace un par de meses por la exdirectora del Área Social del club, Mariana Muñoz, por malos tratos y abandono de deberes ante el Tribunal de Ética y Disciplina, y ahora aseguró además que el timonel Albo hace tiempo no asiste a las actividades de la institución.

En diálogo con el programa El Ágora, Mariana Muñoz, precisó los detalles que llevaron a que ella renunciara a su cargo y formulara la denuncia: “me fui por malos tratos y por estar muy en desacuerdo por cómo se estaban llevando las cosas dentro del directorio. No sólo Matías Camacho, hay una denuncia que está en proceso, y los valores de David Arellano no se reflejaban en este directorio. No quise ser cómplice de la arrogancia y falta de compromiso. Esa denuncia está en curso y estamos esperando su resolución que fue por malos tratos y abandono de deberes de Matías Camacho”.

Hoy presentamos una denuncia contra @matcamachor en el Tribunal de Ética @CSDColoColo



Superamos las 100 firmas para presentar la acusación, contando con la socia y diputada @mariseka



No permitiremos que esta persona enlode el nombre de nuestro Club! — Mariana Muñoz Vera (@Mariianissssss) June 4, 2024

Las críticas al presidente de Colo Colo

La exdirectora profundizó sobre lo que platea en cuanto al abandono de deberes por parte de Camacho: “está desaparecido, a las últimas actividades del club, desde el año pasado que no asiste a algunas reuniones, o a varias, a compromisos. Cualquiera puede tener problemas de salud o algún problema personal, es válido, pero el directorio no ha dado luces”. Además, agregó que no han sido reemplazados quienes han dejado su cargo: “faltan unos seis directores, entre vicepresidencia, no hay área social, no hay área comercial, han pasado seis meses y no hay nadie que los reemplace”.

Mariana Muñoz manifiesta que Colo Colo en estos momentos no ofrece una contraparte a la Sociedad Anónima que gerencia al club: “tenemos a Matías Camacho y al vicepresidente, Alejandro Droguett, que son parte del directorio de Blanco y Negro, no hay transparencia de las decisiones que se toman ahí. Y el directorio del club es cómplice de lo que allí pasa”.

Sobre las sanciones que arriesga Camacho, entregó detalles Marian Muñoz: “el tribunal en su medida mayor es que lo saquen de su cargo y él no pueda ejercer por cinco años, que es muy complejo, hasta disculpas públicas y clases de éticas, lo que no se aleja mucho de la realidad chilena”, cerró la exdirectora que sigue esperando una sentencia al respecto y aboga que el club no deje abandonados los proyectos sociales que ha tenido.