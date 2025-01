Emiliano Amor destaca la figura de Arturo Vidal en su decisión de regresar a Colo Colo

Finalmente el argentino Emiliano Amor fue presentado en el Estadio Monumental como refuerzo de Colo Colo para este 2025, instancia en la que el jugador ahondó en los motivos que le hicieron decidir volver al Cacique, destacando la influencia de Arturo Vidal.

En la rueda de prensa en las instalaciones del recinto de Macul, Amor expresó su felicidad por haber regresado al elenco albo pese a haber terminado su contrato a fines del pasado año, en una movida por la que incluso descartó la oferta de San Lorenzo para aterrizar nuevamente en Macul.

Y, si bien el zaguero de 29 años recalcó que la decisión pasó por un tema personal y también familiar, no dejó de lado a quienes tomaron parte para querer volver a tenerlo de vuelta en Colo Colo, entre ellos el mismo Vidal.

Emiliano Amor tuvo charlas con Vidal antes de volver a Colo Colo

En su conferencia ante los medios este martes, Amor comenzó diciendo que: "Siempre me sentí importante y traté de aportar de donde me toque. Intento ayudar a mis compañeros. Quiero ayudar para que todos mejoremos y que Colo-Colo gane todas las competencias".

"Decidí por mi familia y por mí. Mis compañeros también me llamaban. No había mucho que pensar. Arturo (Vidal) es un referente dentro del plantel. Hubo contactos y me los reservo para mí. Le agradezco porque es un orgullo que alguien como él quiera que esté acá. Le agradezco por ser tan buen compañero", apuntó el defensor, dando a entender que sus conversaciones con Vidal influyeron para haber decidido firmar un nuevo contrato con el Popular.

Por otro lado, Amor también se refirió al hecho de ser parte de un año especial de Colo Colo, el del Centenario. "Va a ser hermoso estar en los 100 años del club, será una fiesta de todo Chile. Sé que cumpliré 100 partidos en Colo-Colo, pero es anecdótico, lo importante son los 100 años del club", expresó.